Александр Кержаков: Рад, что у «Зенита» появится собственная арена, уверен, что она будет заполняться

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о новом строящемся стадионе сине-бело-голубых.

- Не знаю, как в других странах используется то, что строится для крупных соревнований. Но у нас найдется применение всему. Я рад, что у «Зенита» появится собственная арена, я уверен, что она будет заполняться. На это нужно время и, главное, результат. Стадион на Крестовском будет центральным объектом для города – можно проводить не только футбольные матчи, но и концерты, - передает слова Кержакова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» с Петербургского экономического форума.

Напомним, «Зенит» планирует возвести спортивный комплекс со стадионом на 25 тысяч зрителей в Купчино.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».