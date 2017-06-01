«Ростов» объявил об уходе Бердыева

«Ростов» на своем сайте опубликовал заявление по поводу ухода вице-президента-тренера Курбана Бердыева.

- Уважаемые болельщики, сегодня стало известно о том, что вице-президент-тренер «Ростова» Курбан Бердыев покидает наш клуб. Руководство клуба от всей души благодарит Курбана Бекиевича за проделанную работу и за то, что он вместе с тренерским штабом вывел команду на новый уровень. Желаем Курбану Бекиевичу удачи в дальнейшей работе! – говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Бердыев работал в «Ростове» с декабря 2014 года. При нем желто-синие завоевали серебряные медали чемпионата России 2015/2016 выступали в этом сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов и дошли до 1/8 Лиги Европы.

По информации «Советского спорта», «Рубин»в ближайшее время объявит о том, что Курбан Бердыев стал новым главным тренером казанского клуба.