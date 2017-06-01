Логашов покинул «Тосно»

Защитник «Тосно» Арсений Логашов покинул клуб.

25-летний игрок обороны перешел в «Тосно» из «Локомотива» в зимнее трансферное окно. Во второй половине сезона он выходил на поле в пяти матчах ФНЛ.

«Клуб благодарен Арсению Логашову за вклад в командный результат и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении на официальном сайте «Тосно».

Ранее Логашов выступал за «Химки», «Анжи», «Факел» и «Ростов». Он дважды выигрывал Кубок России в составе «Ростова» (2014) и «Локомотива» (2015).

Также вместе с «Анжи» он стал бронзовым призером чемпионата России (2013).

Добавим, что «Тосно» занял второе место в ФНЛ и завоевал право сыграть в премьер-лиге.

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