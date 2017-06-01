Колыванов может возглавить «Торпедо»

Российский специалист Игорь Колыванов может стать главным тренером московского «Торпедо».

«Новым главным тренером «Торпедо» станет Игорь Колыванов. О его назначении будет объявлено в четверг», - сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Колыванов работал с юношеской сборной России и выиграл с командой золотые медали чемпионата Европы. Последним место работы Колыванова была «Уфа», которую специалист вывел в премьер-лигу.

«Торпедо» выступает в зоне «Центр» второго дивизиона. В прошедшем сезоне автозаводцы заняли третье место.