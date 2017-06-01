Колыванов может возглавить «Торпедо»
Российский специалист Игорь Колыванов может стать главным тренером московского «Торпедо».
«Новым главным тренером «Торпедо» станет Игорь Колыванов. О его назначении будет объявлено в четверг», - сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее Колыванов работал с юношеской сборной России и выиграл с командой золотые медали чемпионата Европы. Последним место работы Колыванова была «Уфа», которую специалист вывел в премьер-лигу.
«Торпедо» выступает в зоне «Центр» второго дивизиона. В прошедшем сезоне автозаводцы заняли третье место.
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