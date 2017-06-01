Касаткина одолела Вондроушову и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Дарья Касаткина, обыграв представительницу Чехии Маркету Вондроушову, вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции.
Встреча между спортсменками завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:4.
За все время игры уроженка Тольятти выиграла 16 очков и совершила 16 невынужденных ошибок. На счету Вондроушовой – 19 виннеров и 23 неточности.
За выход в следующую стадию турнира Касаткина поспорит либо с представительницей Германии Татьяной Марией, либо с румынкой Симоной Халеп (3).
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Матч
Касаткина Д. (Россия) - Вондроусова М. (Чехия) - 7:6, 6:4
Место и дата
01 июня 12:00, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически