Касаткина одолела Вондроушову и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина, обыграв представительницу Чехии Маркету Вондроушову, вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции.

Встреча между спортсменками завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:4.

За все время игры уроженка Тольятти выиграла 16 очков и совершила 16 невынужденных ошибок. На счету Вондроушовой – 19 виннеров и 23 неточности.

За выход в следующую стадию турнира Касаткина поспорит либо с представительницей Германии Татьяной Марией, либо с румынкой Симоной Халеп (3).

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

2-й круг