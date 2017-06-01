Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург4 : 1Нэшвилл
Теннис  Хачанов7:5, 4:3Бердых
Теннис  Павлюченкова- : -Сепеде-Ройг
Теннис  Кравчук3:6, 2:6, 2:6Чилич
Теннис  Веснина0:0Лепченко
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Кущенко стал гостем «Советского спорта»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный спортивный менеджер Сергей Кущенко посетил студию «Советского спорта» на Петербургском Международном экономическом форуме.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
Глава «Лукойла»: «Спартак» должен зарабатывать сам
Баскетбол
Андрей Перегудов: К весне 2018 года мы сможем сказать, что «ВТБ Арена парк» готова
Футбол
Веллитон: Мне интересно возвращение в Россию, только не в ЦСКА и «Зенит»
Бизнес
(ВИДЕО) Александр Карелин в студии «Советского спорта»
все новости