Сергей Кущенко стал гостем «Советского спорта»
Известный спортивный менеджер Сергей Кущенко посетил студию «Советского спорта» на Петербургском Международном экономическом форуме.
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|Хоккей
|Питтсбург4 : 1Нэшвилл
|Теннис
|Хачанов7:5, 4:3Бердых
|Теннис
|Павлюченкова- : -Сепеде-Ройг
|Теннис
|Кравчук3:6, 2:6, 2:6Чилич
|Теннис
|Веснина0:0Лепченко
|Баскетбол
|Химки- : -Зенит
|Свитолина3:6, 6:3, 6:2Пиронкова
|Касаткина7:6, 6:4Вондроусова
|ван Уйтванк7:6, 2:6, 3:6Радванска
|Веснина0:0Лепченко
|Мария- : -Халеп
|Изнер6:3, 7:6, 7:6Лоренци
|Кравчук3:6, 2:6, 2:6Чилич
|Хачанов7:5, 4:3Бердых
|Вавринка6:4, 1:1Долгополов
|Маррэй2:4Клижан
Известный спортивный менеджер Сергей Кущенко посетил студию «Советского спорта» на Петербургском Международном экономическом форуме.