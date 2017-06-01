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Официально: Тихонов возглавил «Крылья Советов»

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Енисея», российский специалист Андрей Тихонов отказался продлевать контракт с клубом.

Отмечается, что наставник принял решение продолжить карьеру в «Крыльях Советов». 

«Буквально 1,5 месяца назад главным тренером был согласован график и место проведения сборов команды в июне, но в любом случае мы благодарим Андрея Валерьевича за работу в красноярском клубе и за то, что вместе с игроками, руководством, административным штабом, при поддержке болельщиков и руководства края удалось добиться лучшего в истории красноярского футбола результата.

Футбольный клуб «Енисей» желает Андрею Валерьевичу новых успехов, ну а мы продолжаем работать дальше и стремиться к новым историческим достижениям вместе с новым тренером и новыми серьезными задачами, которые будут озвучены в ближайшее время», – говорится в заявлении.

Напомним, в минувшем сезоне «Енисей» занял 3-е место в ФНЛ, но не сумел выйти в высший дивизион, уступив тульскому «Арсеналу» по сумме двух матчей.

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