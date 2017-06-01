Мартин Ревай: Позор «Словану» за задержку зарплат
Словацкий нападающий Мартин Ревай заявил, что не станет играть в «Словане» по причине задержек с выплатой заработной платы.
«Я не хочу играть в «Словане» после того, что слышал от знакомых ребят о больших долгах по зарплате. Это настоящий позор, клубу нужно либо платить, либо вообще не играть в КХЛ», - цитирует Ревая «Hokej.cz».
Права на Ревая принадлежат «Словану». На данный момент нападающий находится в расположении «Монреаль Канадиенс».
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