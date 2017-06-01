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Рафаэль Варан: Будет здорово побить рекорд Мальдини, но это не то, о чем я думаю

Источник:  MarcaКомментарии

Защитник «Реала» Рафаэль Варан высказался о том, что имеет шанс побить рекорд итальянца Паоло Мальдини, если к 26 годам в третий раз выиграет Лигу чемпионов.

«Я и не знал об этом. Мальдини – великолепный пример. Будет здорово добиться такого результата, но это совсем не то, о чем я сейчас думаю.

Я подумаю об этом, когда сезон завершится. Тогда ты можешь посмотреть на титулы и рекорды. Я сосредоточен на том, чтобы играть и учиться.

Мы работаем со всей серьезностью и полной концентрацией, хотя в тоже время команда раскованна.

Если ты спокоен и расслаблен, работа складывается лучше. Так можно избежать дополнительного напряжения. Оно будет расти по мере приближения финала, особенно когда мы приедем в Кардифф и увидим наших болельщиков. Но сейчас мы спокойны», – приводит Marca слова Варана.

Напомним, 24-летний француз побеждал с «Реалом» в Лиге чемпионов в 2014 и 2016 годах.

К 26 годам Мальдини побеждал в Кубке европейских чемпионов с «Миланом» в 1989, 1990 и 1994 годах.

Финал Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» пройдет 3 июля на стадионе «Национальный» в Кардиффе.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча 

Матч

Ювентус - Реал

Место и дата

03 июня 20:45, Миллениум, Текстовая трансляция

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