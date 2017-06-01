Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург4 : 1Нэшвилл
Теннис  Хачанов7:5, 4:3Бердых
Теннис  Павлюченкова- : -Сепеде-Ройг
Теннис  Кравчук3:6, 2:6, 2:6Чилич
Теннис  Веснина0:0Лепченко
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джейк Гюнцель: Я не могу описать словами, что чувствую в данный момент

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнцель высказался о своей результативности после второго матча финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (4:1).

«На самом деле я просто оказывался в нужное время в нужном месте. В эпизоде со вторым голом Брайан Раст по сути сделал мне передачу от щитка Ринне, мы обсуждали с ним это, так что мне оставалось только добить шайбу в пустые ворота. Первый гол случился на добивании, здесь тоже большую часть работы сделали мои партнеры, мне же повезло подобрать шайбу на пятачке и направить ее в сетку.

Все, что происходит со мной сейчас, похоже на какое-то сумасшествие. Я даже не могу описать словами то, что чувствую в данный момент. Конечно, я в курсе про рекорды, которые уже побил и которые еще могу поставить, это очень приятно. Я ценю такие моменты, но самое главное, что мои голы приносят победы «Питтсбургу». Мы повели в серии со счетом 2-0, и это наиболее важно сейчас», – приводит слова Гюнцеля официальный сайт НХЛ.

Напомним, теперь на счету 22-летнего форварда 12 голов в плей-офф. Он уже стал самым результативным американским новичком за всю историю Кубка Стэнли.

Также Гюнцель претендует на то, чтобы стать лучшим снайпером среди новичков за всю историю плей-офф. Сейчас этот рекорд принадлежит Дино Сиссарелли, который в 1981 году забросил 14 шайб.

Третий матч серии пройдет 3 июня в Нэшвилле.

Матч

Питтсбург - Нэшвилл - 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Голы:

Аберг (Фишер, Арвидсон), 12:57 (0:1). Гюнцель (Куниц, Шири), 16:36 (1:1). Гюнцель (Хэйнси, Раст), 40:10 (2:1). Уилсон (Каллен, Кессел), 43:13 (3:1). Малкин (Куниц, Коул), 43:28 (4:1).

Место и дата

01 июня 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Малкин: Я ехал к другому игроку, но тут на меня прыгнул СуббанЕвгений Малкин: Я ехал к другому игроку, но тут на меня прыгнул СуббанКорреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге после победы над «Нэшвиллом» (4:1) поговорил с форвардом «Пенс» Евгением Малкиным.Сидни Кросби: Гюнцель просто неудержимНападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал игру своего партнера Джейка Гюнцеля.Яростная драка Малкина с защитником, обругавшим фанатов жестким матом (видео)Яростная драка Малкина с защитником, обругавшим фанатов жестким матом (видео)«Пингвины» победили и во втором матче финала Кубка Стэнли. Евгений Малкин не только забил гол, но и попал в драку.Евгений Малкин: Это еще не конец, «Нэшвилл» – отличная команда, и мы это понимаемРоссийский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин дал комментарий после победы над «Нэшвиллом» во втором матче финала Кубка Стэнли.Выход ЦСКА в финал Лиги ВТБ, победа «Питтсбурга» не без помощи Малкина и гол Промеса за сборную. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.Гол Малкина помог «Питтсбургу» удвоить преимущество в финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом»Гол Малкина помог «Питтсбургу» удвоить преимущество в финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом»Во втором матче серии финала Кубка Стэнли «Питтсбург» на домашнем льду обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:1.Видео дня: Малкин и Уилсон за 15 секунд забросили две шайбы в ворота «Нэшвилла»Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в ворота «Нэшвилла» (4:1) во втором матче серии финала Кубка Стэнли.Райан Эллис: Мне понравилась игра «Нэшвилла» в первом матче с «Питтсбургом»Защитник «Нэшвилла» Райан Эллис перед вторым матчем финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Питтсбургом» вспомнил первую игру (3:5).«Вашингтон» намерен предложить долгосрочные контракты Кузнецову и Орлову«Вашингтон» рассчитывает сохранить в составе форварда Евгения Кузнецова и защитника Дмитрия Орлова, сообщает официальный сайт НХЛ.Марк-Андре Флери: Мы особо не переживаем по поводу бросковГолкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери высказался об игре команды в атаке в первом матче финала Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (5:3).Майк Салливан: «Питтсбург» умеет жалить быстро и неожиданноГлавный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан на следующий день после победы в первом матче финала Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (5:3) заявил, что его команда умеет выигрывать разными способами.Шведский форвард Линдблом заключил контракт с «Филадельфией»Шведский форвард Оскар Линдблом заключил контракт новичка НХЛ с «Филадельфией».Скотт Гомес назначен помощником главного тренера «Айлендерс»Двукратный обладатель Кубка Стэнли Скотт Гомес стал помощником главного тренера клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Дуга Уэйта, сообщает официальный сайт НХЛ.Дубински пропустит около трех месяцевНападающий «Коламбуса» Брендон Дубински пропустит около трех месяцев после операции на запястье, сообщает официальный сайт «Блю Джекетс».Фазель, да врежь ты Беттмэну в ответ! Закрой Олимпиаду в Китае для игроков НХЛФазель, да врежь ты Беттмэну в ответ! Закрой Олимпиаду в Китае для игроков НХЛОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко призывает руководство ИИХФ перейти к решительным действиям в отношении НХЛ.«Верю, что все изменится». Дацюк – об НХЛ на Олимпиаде и полном выздоровлении«Верю, что все изменится». Дацюк – об НХЛ на Олимпиаде и полном выздоровленииПавел Дацюк поделился эмоциями от чемпионского парада СКА и ожиданиями от решения вопроса участия игроков из НХЛ в олимпийском турнире.Билл Дэйли: Правила участия игроков НХЛ в Олимпиаде в индивидуальном порядке будут обсуждать позднееЗаместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал возможность участия игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года в индивидуальном порядке.Билл Дэйли: Решение о возвращении Войнова в НХЛ может принимать только БеттмэнЗаместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал возможное возвращение в лигу защитника СКА Вячеслава Войнова.Рене Фазель: У ИИХФ нет дополнительных денег на игроков НХЛПрезидент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал ситуацию с переговорами относительно участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2018 года.Тодд Вудкрофт: Надеюсь, решение НХЛ не ехать на Олимпиаду - не финальноеТренер «Виннипега» и сборной Швеции Тодд Вудкрофт высказался о решении НХЛ не прерывать регулярный чемпионат-2017/2018 для участия в Олимпийских играх.
Футбол
Глава «Лукойла»: «Спартак» должен зарабатывать сам
Баскетбол
Андрей Перегудов: К весне 2018 года мы сможем сказать, что «ВТБ Арена парк» готова
Футбол
Веллитон: Мне интересно возвращение в Россию, только не в ЦСКА и «Зенит»
Бизнес
(ВИДЕО) Александр Карелин в студии «Советского спорта»
все новости
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Нэшвилл
Нэшвиллкалендарьстатистика
Джейк Гюнцель
Джейк Гюнцельвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Стэнли
Кубок Стэнли