Джейк Гюнцель: Я не могу описать словами, что чувствую в данный момент

Форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнцель высказался о своей результативности после второго матча финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (4:1).

«На самом деле я просто оказывался в нужное время в нужном месте. В эпизоде со вторым голом Брайан Раст по сути сделал мне передачу от щитка Ринне, мы обсуждали с ним это, так что мне оставалось только добить шайбу в пустые ворота. Первый гол случился на добивании, здесь тоже большую часть работы сделали мои партнеры, мне же повезло подобрать шайбу на пятачке и направить ее в сетку.

Все, что происходит со мной сейчас, похоже на какое-то сумасшествие. Я даже не могу описать словами то, что чувствую в данный момент. Конечно, я в курсе про рекорды, которые уже побил и которые еще могу поставить, это очень приятно. Я ценю такие моменты, но самое главное, что мои голы приносят победы «Питтсбургу». Мы повели в серии со счетом 2-0, и это наиболее важно сейчас», – приводит слова Гюнцеля официальный сайт НХЛ.

Напомним, теперь на счету 22-летнего форварда 12 голов в плей-офф. Он уже стал самым результативным американским новичком за всю историю Кубка Стэнли.

Также Гюнцель претендует на то, чтобы стать лучшим снайпером среди новичков за всю историю плей-офф. Сейчас этот рекорд принадлежит Дино Сиссарелли, который в 1981 году забросил 14 шайб.

Третий матч серии пройдет 3 июня в Нэшвилле.