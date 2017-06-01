Джейк Гюнцель: Я не могу описать словами, что чувствую в данный момент
Форвард «Питтсбурга»
Джейк Гюнцель высказался о своей результативности после второго матча финальной
серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (4:1).
«На самом деле я просто оказывался в нужное время в нужном месте. В эпизоде со вторым голом Брайан Раст по сути сделал мне передачу от щитка Ринне, мы обсуждали с ним это, так что мне оставалось только добить шайбу в пустые ворота. Первый гол случился на добивании, здесь тоже большую часть работы сделали мои партнеры, мне же повезло подобрать шайбу на пятачке и направить ее в сетку.
Все, что происходит со мной сейчас, похоже на какое-то сумасшествие. Я даже не могу описать словами то, что чувствую в данный момент. Конечно, я в курсе про рекорды, которые уже побил и которые еще могу поставить, это очень приятно. Я ценю такие моменты, но самое главное, что мои голы приносят победы «Питтсбургу». Мы повели в серии со счетом 2-0, и это наиболее важно сейчас», – приводит слова Гюнцеля официальный сайт НХЛ.
Напомним, теперь на счету 22-летнего форварда 12 голов в плей-офф. Он уже стал самым результативным американским новичком за всю историю Кубка Стэнли.
Также Гюнцель претендует на то, чтобы стать лучшим снайпером среди новичков за всю историю плей-офф. Сейчас этот рекорд принадлежит Дино Сиссарелли, который в 1981 году забросил 14 шайб.
Третий матч серии пройдет 3 июня в Нэшвилле.
Матч
Питтсбург - Нэшвилл - 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Голы:
Аберг (Фишер, Арвидсон), 12:57 (0:1). Гюнцель (Куниц, Шири), 16:36 (1:1). Гюнцель (Хэйнси, Раст), 40:10 (2:1). Уилсон (Каллен, Кессел), 43:13 (3:1). Малкин (Куниц, Коул), 43:28 (4:1).
Место и дата
01 июня 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция