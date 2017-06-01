Дрэймонд Грин: Пусть Леброна считают лучшим в истории, но перстни заберем мы

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, что не слишком думает о заслугах форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса.

«Пусть все считают Леброна лучшим в этой игре, но он не должен стать чемпионом в этот раз. Мы не хотим сказать, что Джеймс не является величайшим, наша задача – оставить его без титула. У него потрясающая карьера и он продолжает делать удивительные вещи, однако мы сделаем все, что о нем не говорили, как о чемпионе НБА-2017», - приводит слова Грина ABC News.

Напомним, 2 июня стартует финальная серия НБА между «Голден Стэйт» и «Кливленд Кавальерс».