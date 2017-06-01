Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург4 : 1Нэшвилл
Теннис  Хачанов7:5, 4:3Бердых
Теннис  Павлюченкова- : -Сепеде-Ройг
Теннис  Кравчук3:6, 2:6, 2:6Чилич
Теннис  Веснина0:0Лепченко
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Массимилиано Аллегри: «Ювентус» сыграет лучше, чем в 2015-м году

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«У «Реала» много преимуществ. Это экстраординарная команда, техничная и скоростная. Они привыкли играть такие матчи, так что это будет большой финал. Мы очень рады, что прошли так далеко, но в этом году мы собираемся показать совершенно иной уровень игры, чем в 2015-м. По сравнению с финалом в Берлине наша команда изменилась практически в каждой позиции. Только четыре или пять игроков все еще в команде. Наша уверенность возросла, повысилось наше осознание собственных возможностей, атмосфера улучшилась.

Научились ли мы чему-нибудь после поражения в финале 2015 года? Каждый день чему-то учишься, необязательно в финале Лиги чемпионов. Немногим доводится поднять над головой этот трофей. Это не то, что происходит каждый год. За три последних года мы уже сыграли в одном финале, сейчас будет второй. В этот раз мы должны получить этот трофей в свои руки», – приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

Напомним, в 2015 году «Ювентус» уступил в финальном матче Лиги чемпионов испанской «Барселоне».

Финал Лиги чемпионов между туринским клубом и мадридским «Реалом» пройдет 3 июня на Национальном стадионе в Кардиффе.

Матч

Ювентус - Реал

Место и дата

03 июня 20:45, Миллениум, Текстовая трансляция

Голосование: Кто станет победителем Лиги чемпионов?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андреа Пирло: Зидан обязательно найдет слабые стороны «Ювентуса»Андреа Пирло: Зидан обязательно найдет слабые стороны «Ювентуса»Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло дал интервью итальянскому изданию Corriere della Sera в преддверии финала Лиги чемпионов.Рафаэль Варан: Будет здорово побить рекорд Мальдини, но это не то, о чем я думаюЗащитник «Реала» Рафаэль Варан высказался о том, что имеет шанс побить рекорд итальянца Паоло Мальдини, если к 26 годам в третий раз выиграет Лигу чемпионов.«Арарат» сделал предложение Гарету БэйлуМосковский «Арарат» предложил валлийскому нападающему мадридского «Реала» Гарета Бэйлу присоединиться к составу столичной команды.Корентен Толиссо: Я готов к уходу из «Лиона», хочу снова играть в Лиге чемпионовПолузащитник «Лиона» Корентен Толиссо заявил, что готов к переходу в другой клуб.Грубые, но неприступные. Почему «Ювентус» должен выиграть эту Лигу чемпионовГрубые, но неприступные. Почему «Ювентус» должен выиграть эту Лигу чемпионов«Советский спорт» пытается с помощью статистики предугадать победителя финального матча Лиги чемпионов.Алессандро Дель Пьеро: Аллегри превратил «Ювентус» в футбольный шедеврАлессандро Дель Пьеро: Аллегри превратил «Ювентус» в футбольный шедеврБывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро дал прогноз на финал Лиги чемпионов, который состоится 3 июня в Кардиффе.«Реал» готов заплатить за трансфер Азара 100 млн фунтовПолузащитник «Челси» Эден Азар может перебраться в испанскую примеру текущим летом.Криштиану Роналду: Надеюсь, 3 июня Буффон проведет не самую лучшую игруКриштиану Роналду: Надеюсь, 3 июня Буффон проведет не самую лучшую игруНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду пообщался с представителями СМИ перед финалом Лиги чемпионов против «Ювентуса».Криштиану Роналду: Месси мне не соперникНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к форварду «Барселоны» Лионелю Месси.«МЮ» отказался продавать Де Хеа в «Реал» за 60 млн евроРуководство «Манчестер Юнайтед» не торопится расставаться с голкипером сборной Испании Давидом Де Хеа.Александр Бубнов: «Юве» не будет рисковать, поэтому предсказываю преимущество «Реала»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» сыграет с «Ювентусом» из Турина.Александр Бубнов: Выход из группы в ЛЧ будет успехом для «Спартака»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от участия «Спартака» в Лиге чемпионов.Криштиану Роналду: «Реал» хочет войти в историю Лиги чемпионовФорвард «Реала» Криштиану Роналду в преддверии финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» рассказал о шансах команды на победу в турнире.Криштиану Роналду: На мой взгляд, Зидан очень грамотно руководит командойФорвард «Реала» Криштиану Роналду в преддверии финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса».поделился мнением о главном тренере команды Зинедине Зидане.Криштиану Роналду: Матч с «Ювентусом» будет очень похож на два наших последних финала с «Атлетико»Форвард «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом».Криштиану Роналду: Скучаю по «Манчестер Юнайтед», там меня никогда не освистывалиНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов против «Ювентуса», а также рассказал о своем отношении к болельщикам, которые освистывают его во время матчей.«Купил ему билет в Кардифф, а он так и не ответил». Как Рамос подколол Пике«Купил ему билет в Кардифф, а он так и не ответил». Как Рамос подколол ПикеКапитан и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос пообщался с представителями СМИ в преддверии финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».Клаудио Маркизио: После проигранного финала в 2015 году мы поняли, что можем выиграть Лигу чемпионовПолузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио дал комментарий в преддверии финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».Винченцо Монтелла: Готов гарантировать Морате место в основе «Милана»Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал информацию о приглашении форварда мадридского «Реала» Альваро Мораты, который ранее выступал за «Ювентус».«Ювентус» предложит «Фиорентине» 50 миллионов евро за БернардескиПосле финала Лиги чемпионов «Ювентус» сделает предложение «Фиорентине» о трансфере полузащитника Федерико Бернардески. Чемпионы Италии готовы заплатить «фиалкам» 50 миллионов евро.
Футбол
Глава «Лукойла»: «Спартак» должен зарабатывать сам
Баскетбол
Андрей Перегудов: К весне 2018 года мы сможем сказать, что «ВТБ Арена парк» готова
Футбол
Веллитон: Мне интересно возвращение в Россию, только не в ЦСКА и «Зенит»
Бизнес
(ВИДЕО) Александр Карелин в студии «Советского спорта»
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегривсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости