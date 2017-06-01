Массимилиано Аллегри: «Ювентус» сыграет лучше, чем в 2015-м году

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«У «Реала» много преимуществ. Это экстраординарная команда, техничная и скоростная. Они привыкли играть такие матчи, так что это будет большой финал. Мы очень рады, что прошли так далеко, но в этом году мы собираемся показать совершенно иной уровень игры, чем в 2015-м. По сравнению с финалом в Берлине наша команда изменилась практически в каждой позиции. Только четыре или пять игроков все еще в команде. Наша уверенность возросла, повысилось наше осознание собственных возможностей, атмосфера улучшилась.

Научились ли мы чему-нибудь после поражения в финале 2015 года? Каждый день чему-то учишься, необязательно в финале Лиги чемпионов. Немногим доводится поднять над головой этот трофей. Это не то, что происходит каждый год. За три последних года мы уже сыграли в одном финале, сейчас будет второй. В этот раз мы должны получить этот трофей в свои руки», – приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

Напомним, в 2015 году «Ювентус» уступил в финальном матче Лиги чемпионов испанской «Барселоне».

Финал Лиги чемпионов между туринским клубом и мадридским «Реалом» пройдет 3 июня на Национальном стадионе в Кардиффе.