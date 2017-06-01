Александр Кержаков: Благодарен Луческу, что он вернул меня в команду и давал возможности играть

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о новом строящемся стадионе сине-бело-голубых.

- Впечатление о Луческу приятное, это специалист с богатым опытом. Может что-то не получилось, но по крайней мере команда не сделала шаг назад. Понятно, что все ожидали Лигу чемпионов - это единственное, что огорчает болельщиков. Я благодарен Мирче, что он вернул меня в команду и давал возможности играть. У него не получилось, но на это есть причины, о которых он же и говорил. Он отдавал футболистам всего себя, мысли и наработки, которые были на протяжении его карьеры, пытался внедрить их, - передает слова Кержакова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» с Петербургского экономического форума.

Напомним, ранее «Зенит» расторг контракт с главным тренером команды Мирчей Луческу.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».