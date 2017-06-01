Врио губернатора Карелии: В нашем регионе – уникальные условия для развития спортивного туризма

Временно исполняющий обязанности Губернатора Карелии Артур Парфенчинков рассказал о перспективах развития спортивного туризма в регионе.

– У нас уникальные условия для развития спортивного туризма. Когда мы говорим о температуре, главное, чтобы было не только холодно, но и не было слишком холодно, а то могут возникнуть проблемы со снегом. В Карелии прекрасные условия для лыж и коньков, плюс есть экзотические виды спорта.

Наш регион должен стать меккой для любителей современных видов спорта. Сейчас у нас строится серьезный горнолыжный курорт. Есть возможность развиваться и в гребле. Плюс автотуризм и скандинавская ходьба – знаем, что по этим видам есть серьезные соревнования. Мы много работаем над тем, чтобы коньки вернуть на естественный лед. Современные овалы – это хорошо, но знаем, что все большую популярность приобретают в Европе забеги на открытых водоемах. Хотели бы в Петрозаводске сделать такой турнир в формате марафона, но пока это выглядит фантастикой. Не знаем, как МЧС на это посмотрит. Надеюсь, это станет настоящим праздником, - сказал Парфенченков в студии «Советского спорта» на Петербургскогом экономическом форуме.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».

