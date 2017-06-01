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Динияр Билялетдинов: Ищу варианты трудоустройства, в том числе за рубежом

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов сообщил, что ведет переговоры с российскими и иностранными клубами.

«Переговоры ведутся, но пока определенной ясности нет. Рассматриваются, как российские, так и иностранные команды. Что касается информации о переходе в московский «Арарат», то я об этом ничего не знаю, сам только в прессе читал», - цитирует Билялетдинова «Р-Спорт».

Последним клубом футболиста был казанский «Рубин», за который Билялетдинов в прошедшем сезоне не сыграл ни минуты.

Ранее «Рубин» сообщал, что не планирует продлевать контракт с 31-летним игроком.

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