Дмитрий Чернышенко: Телевидение периодически хоронят, но эти прогнозы похожи на прогнозы оракулов

Председатель правления «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко рассказал о борьбе с нелегальным распространением контента холдинга.

- Наш холдинг заинтересован в том, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность. Все говорят о грядущем крахе традиционных медиа. Телевидение периодически хоронят, но эти прогнозы похожи на прогнозы оракулов. Телевидение будет доминировать. Медиапотребление растет, что не может нас не радовать. Контент - наше главное достояние, но почти весь он присутствует в интернете, где нелегально становится бесплатным. Хочется его защитить, чему мы и уделяем огромное внимание, - сказал Чернышенко на Петербургскогом экономическом форуме.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».

