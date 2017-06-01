Сергей Фурсенко: Поздравляю Федуна с чемпионством, но в следующем сезоне «Спартаку» будет непросто

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко поздравил «Спартак» с победой в чемпионате России и поделился мнением о проблеме с посещаемостью матчей РФПЛ.

- Футбол - сфера, в которой нет бедных и богатых, умных и глупых - здесь все болельщики. Ради них мы живем и развиваемся. Болельщики ждут зрелищного футбола. Только такая игра может дать нашему футболу деньги. Поэтому я на форуме. Как вы знаете, одна из главных проблем - отсутствие достаточного количества денег для развития футбола. Если будет зрелищность - зрители пойдут. Чтобы права стоили адекватно, необходимо, чтобы те, кто находится на поле, показывали представление.

Могу провести аналогию с театром. Если актеры играют только для себя - театр будет пустым. Люди пойдут на футбол, только если есть настоящая битва. Вы знаете, что «Спартак» и «Зенит» - давние противники. Мы поздравляем господина Федуна и спартаковских болельщиков с чемпионством. Но в следующем сезоне вам будет непросто, - сказал Фурсенко в студии «Советского спорта» на Петербургскогом экономическом форуме.

Напомним, «Спартак» стал чемпионом России впервые за 16 лет.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».