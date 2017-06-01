Губернатор Ростовской области: Спасибо Бердыеву за красивый футбол и удивительные победы

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поблагодарил тренерский штаб «Ростова» и Курбана Бердыева, который покинул пост вице-президента-тренера клуба.

«Спасибо тренерскому составу ФК «Ростов», и особенно Курбану Бекиевичу Бердыеву, за красивый футбол, удивительные победы и яркие эмоции от них.

Отдельные слова благодарности – болельщикам клуба: именно ваша поддержка создала основу для красивых побед «Ростова».

Команде желаю удачи в будущих сезонах, новых успехов и новых красивых побед! Ростов и футбол неотделимы», – написал Голубев в твиттере.

Спасибо тренерскому составу ФК «Ростов»,и особенно Курбану Бекиевичу Бердыеву, за красивый футбол, удивительные победы и яркие эмоции от них — Василий Голубев (@golubev_vu) 1 июня 2017 г.

Отдельные слова благодарности - болельщикам клуба: именно ваша поддержка создала основу для красивых побед «Ростова» — Василий Голубев (@golubev_vu) 1 июня 2017 г.

Команде желаю удачи в будущих сезонах, новых успехов и новых красивых побед! Ростов и футбол неотделимы! — Василий Голубев (@golubev_vu) 1 июня 2017 г.

Ранее «Ростов» объявил о том, что Бердыев покидает клуб. 64-летний специалист работал в клубе с декабря 2014 года.