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Кристиан Нобоа: Не останусь в «Ростове»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа заявил, что не планирует оставаться в команде после ухода Курбана Бердыева.

«Сегодня у меня закончился отпуск, приеду в Россию и поговорю с моим агентом. Одно могу сказать точно: раз Бердыев не остается в «Ростове», то я тоже не останусь. Так что поговорю с агентом и в ближайшее время скажу, где продолжу карьеру. С Бердыевым тоже обязательно поговорю. Даже с ним в первую очередь - по поводу будущего сотрудничества, нужно узнать о его решении. Затем уже посмотрим, как все сложится», - приводит слова Нобоа «Р-Спорт».

Ранее «Ростов» объявил, что Курбан Бердыев покинул команду

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