Сергей Фурсенко: Сегодня Манчини официально стал тренером «Зенита»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко подтвердил назначение Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита».

«Да, «Советский спорт» первым слышит от нас официальное подтверждение - Роберто Манчини с сегодняшнего дня возглавляет наш клуб», - сказал Фурсенко в время своего выступления в студии «Советского спорта» на Петербургском Международном экономическом форуме.

Позже эту информацию подтвердил официальный сайт питерского клуба.

Роберто Манчини занял прост, который освободился после того, как 28 мая «Зенит» расторг контракт с предыдущим главным тренером команды Мирчей Луческу.

Манчини за свою тренерскую карьеру возглавлял «Лацио», «Фиорентину», «Интер», «Манчестер Сити» и «Галатасарай», становился трижды чемпионом Италии и выигрывал английскую премьер-лигу.

Последним местом работы 52-летнего итальянца был миланский «Интер», который он покинул в августе 2016 года.