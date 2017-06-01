Михаил Гершкович: «Рубин» при Бердыеве будет бороться за самые высокие места

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович высказался о том, что ждет «Рубин» с приходом Курбана Бердыева.

«Бердыев – очень боевая единица. Это один из лучших тренеров не только России, но и Европы. Для «Ростова» это огромная потеря. Этот человек создал команду.

Как понимаю, Бердыев уходит в «Рубин», и казанцы при Бердыеве приобретут возможность побороться за самые высокие места», – приводит «Р-Спорт» слова Гершковича.

Напомним, в четверг «Ростов» объявил об уходе из клуба Курбана Бердыева, который занимал пост вице-президента, оставаясь при этом тренером команды.

Ожидается, что 64-летний специалист возглавит «Рубин», в котором работал с 2001 по 2013 годы.