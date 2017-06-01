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Valve объявила о старте конкурса короткометражек

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Компания Valve объявила о начале конкурса короткометражных фильмов по Dota 2.

Крайний срок подачи заявки на участие в конкурсе — 25 июля. Valve также изменила длительность фильма с 60 до 90 секунд. 

Конкурс пройдет в три этапа:

1. Сообщество проголосует за лучшие работы в мастерской Steam.
2. Лучшие ролики будут добавлены в The International 2017 Battle Pass.
3. Обладатели боевого пропуска определят победителя.

Церемония награждения лучших работ состоится на The International 2017. Победитель получит 25 000 долларов, приз за второе место составит 10 000 долларов, а за третье — 5 000 долларов. Остальные семь участников получат по 500 долларов.

В 2016 году победу в конкурсе одержал ролик «Lanaya Is Mine».

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