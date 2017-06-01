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Трояновский, как и Поветкин, проведет следующий бой 1 июля в Москве

Источник:  «Мир бокса»Комментарии

Как сообщает официальный сайт компании «Мир бокса», экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский 1 июля проведет поединок против экс-претендента на титул в первом полусреднем весе Микеля Ди Рокко.

Отмечается, что бой состоится в Москве в один вечер с поединоком Александра Поветкина, которому предстоит встреча с Андреем Руденко из Украины.

Напомним, 35-летний Ди Рокко долгое время владел титулом чемпиона Европы в первом полусреднем весе, а в мае прошлого года предпринял попытку завоевать титул WBA, но уступил британцу Рикки Бернсу. После этого поражения итальянец провел один поединок, одержав  победу.

Что касается Трояновского, то бой против Ди Рокко станет первым после поражения и потери титула в бою против Джулиуса Индонго из Намибии в декабре прошлого года.

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