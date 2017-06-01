Виталий Мутко: Что теперь будет с «Ростовом» – неизвестно

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал уход Курбана Бердыева из «Ростова».



«Мне сложно сказать, что будет с «Ростовом» после ухода Бердыева. Курбан Бекиевич – тренер топовый, но я не могу предугадывать, что будет в «Ростове». Это дело руководства клуба», - приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Бердыев работал в «Ростове» с декабря 2014 года. При нем желто-синие завоевали серебряные медали чемпионата России 2015/2016 выступали в этом сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов и дошли до 1/8 Лиги Европы.