Верляйн выступит на Гран-при Канады

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн сможет выступить на седьмом этапе сезона Гран-при Канады в Монреале.

22-летний немец прошел медицинское обследование после переворота во время гонки Гран-при Монако. По его итогам медики не нашли противопоказаний для участия Верляйна в Гран-при Канады.

«Проверка пройдена. Увидимся в Монреале», – написал Верляйн.

Напомним, Верляйн пропустил первые два этапа сезона из-за травмы шеи, которую получил во время Гонки чемпионов в Майами.

Лучшим результатом сезона немца пока является восьмое место на этапе в Испании.

Добавим, что Гран-при Канады пройдет 9-11 июня.