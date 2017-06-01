Верляйн выступит на Гран-при Канады
Пилот «Заубера»
Паскаль Верляйн сможет выступить на седьмом этапе сезона Гран-при Канады в
Монреале.
22-летний немец прошел медицинское обследование после переворота во время гонки Гран-при Монако. По его итогам медики не нашли противопоказаний для участия Верляйна в Гран-при Канады.
«Проверка пройдена. Увидимся в Монреале», – написал Верляйн.
Напомним, Верляйн пропустил первые два этапа сезона из-за травмы шеи, которую получил во время Гонки чемпионов в Майами.
Лучшим результатом сезона немца пока является восьмое место на этапе в Испании.
Добавим, что Гран-при Канады пройдет 9-11 июня.
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