«Торпедо» подтвердило назначение Колыванова
Главным тренером московского «Торпедо» стал Игорь
Колыванов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается,
что контракт подписан на два года. Ранее Колыванов работал с
юношеской сборной России и выиграл с командой золотые медали чемпионата Европы.
Последним место работы Колыванова была «Уфа», которую специалист вывел в
премьер-лигу.
«Торпедо» выступает в зоне «Центр» второго дивизиона. В прошедшем сезоне автозаводцы заняли третье место.
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