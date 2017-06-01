«Торпедо» подтвердило назначение Колыванова

читайте также

Роман Павлюченко: Мог остаться в премьер-лиге, но хотел быть ближе к семье Бывший нападающий сборной России и «Урала» Роман Павлюченко прокомментировал свой переход в «Арарат».

Колыванов может возглавить «Торпедо» Российский специалист Игорь Колыванов может стать главным тренером московского «Торпедо».

Президент «Арарата»: Павлюченко играет в футбол не ради денег Президент «Арарата» Валерий Оганесян прокомментировал переход нападающего Романа Павлюченко в московскую команду.

Московский «Арарат» может подписать еще одного бывшего игрока «Спартака» и сборной России Московский «Арарат» ведет переговоры с еще одним бывшим игроком «Спартака» и сборной России, сообщил президент клуба Валерий Оганесян.

Манчини продолжает переговоры с «Зенитом», Павлюченко перешел в «Арарат», Касаткина и Хачанов победили на «Ролан Гаррос». Главные новости дня «Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.

Александр Тарханов: Павлюченко в «Арарате» будет играть для удовольствия Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал переход нападающего Романа Павлюченко в московский «Арарат».

«Арарат» подтвердил переход Павлюченко Российский форвард Роман Павлюченко стал игроком московского клуба «Арарат». Информацию об этом подтвердила страница клуба Вконтакте.

Павлюченко может стать игроком московского «Арарата» Московский футбольный клуб «Арарат» планирует предложить контракт Московский футбольный клуб «Арарат» планирует предложить контракт бывшему игроку сборной России Роману Павлюченко.

Колыванов: Будучи игроками, обменялись с Манчини футболками, до сих пор храню Экс-игрок итальянской «Болоньи» Игорь Колыванов рассказал об игроке Роберто Манчини.

«Торпедо» назначит главного тренера до конца недели «Торпедо» определится с новым главным тренером на этой неделе. Об этом сообщил президент клуба Александр Тукманов.

Задача выполнена – «Ротор-Волгоград» досрочно вышел в ФНЛ 28 мая «Ротор-Волгоград» со счетом 2:0 одержал победу над ставропольским «Динамо». Этот матч был «золотым» – на кону стоял выход в ФНЛ.

Стукалов сменил Хафизова на посту главного тренера «Сокола» Алексей Стукалов назначен главным тренером «Сокола». На этом посту он сменил Вадима Хафизова, сообщается на официальном сайте команды.

Илья Геркус: Клюев возглавит «Локомотив-Казанку», которая будет играть в ПФЛ Президент московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что тренерский штаб молодежной команды железнодорожников во главе с Денисом Клюевым переходит в «Локомотив-Казанку», который в сезоне-2017/18 возьмет старт во втором дивизионе чемпионата России.

Президент «Торпедо»: Свяжемся с Павлюченко, узнаем его планы Президент московского «Торпедо» Александр Тукманов заявил, что клуб свяжется с нападающим Романом Павлюченко по поводу возможного сотрудничества.

ЦСКА просмотрит вратаря нальчикского «Спартака» на сборе в Австрии ЦСКА пригласил на первый сбор в Австрию голкипера команды «Спартак-Нальчик» Антона Антипова.

«Динамо СПб» разгромило «Строгино» и вышло в ФНЛ Петербургское «Динамо» в 24-м туре первенства ПФЛ зоны Запад обыграло «Строгино» со счетом 5:0.

Зачем такой «Зенит-2»? Команда Радимова спаслась, но лучше от этого не стало «Зенит-2» остался в ФНЛ, но так и не понял, зачем существует.

Московское «Торпедо» получило лицензию для участия в первенстве ФНЛ в сезоне-2017/18 Московское «Торпедо» прошло лицензирование РФС для участия в первенстве ФНЛ в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте клуба.

«Чита» гарантировала себе выход в ФНЛ «Чита» обыграла «Динамо Барнаул» со счетом 3:1 в гостевом матче 20-го тура зоны «Восток» ПФЛ и досрочно обеспечила себе повышение в классе.