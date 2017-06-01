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«Торпедо» подтвердило назначение Колыванова

Источник:  ФК «Торпедо»Комментарии

Главным тренером московского «Торпедо» стал Игорь Колыванов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что контракт подписан на два года. Ранее Колыванов работал с юношеской сборной России и выиграл с командой золотые медали чемпионата Европы. Последним место работы Колыванова была «Уфа», которую специалист вывел в премьер-лигу.

«Торпедо» выступает в зоне «Центр» второго дивизиона. В прошедшем сезоне автозаводцы заняли третье место.

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