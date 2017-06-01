Майк Салливан: Мне очень нравится тренировать Гюнцеля

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан после второго матча финала Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (4:1) прокомментировал результативность форварда Джейка Гюнцеля.

«Мне очень нравится тренировать Джейка. Когда он долго не мог забить, то все равно оставался на позитивной волне и продолжал работать на сто процентов. Мы говорили с ним, что в плей-офф не стоит переживать о том, что шайба в каких-то моментах не идет в ворота. В Кубке Стэнли вы должны сохранять концентрацию и решать проблемы по мере их поступления, смена за сменой. В таких матчах все не сводится к голам, тут столько других важных компонентов хоккея, которые обязательно надо принимать во внимание. К примеру, вы должны уметь бороться у бортов, выгрызать шайбу в спорных ситуациях, возвращаться в оборону.

Мы никогда не сомневались в таланте Джейка и старались создать ему необходимые условия для прогресса. Вы должны понимать, что это его первый год в НХЛ, поэтому иногда нам приходилось сокращать его игровое время, чтобы он имел возможность перезарядиться как физически, так и морально. В колледже не такое интенсивное расписание матчей, да и силовая борьба там совсем на другом уровне, так что сокращение игровых минут было нужным решением. Джейк правильно это воспринял, и в первых двух матчах финала мы это увидели», – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Напомним, 22-летний американец лидирует в списке снайперов плей-офф, забросив 12 шайб в 21 матче. Во второй игре с «Нэшвиллом» на счету Гюнцеля дубль.

При этом в финальной серии конференции с «Оттавой» Гюнцель не забил ни одного гола.