Николай Меркушкин: Тихонов сделает все, чтобы добиться успеха
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин прокомментировал назначение Андрея Тихонова главным тренером «Крыльев Советов».
«Андрей Тихонов - известный всей стране футболист, многократный чемпион России. В последнее время он возглавлял красноярский «Енисей». Это очень известный и уважаемый человек. В свое время он играл в «Крыльях», тогда наша команда добивалась лучших результатов. Я уверен, что он сделает все возможное для того, чтобы себя проявить и добиться высокого результата в предстоящем сезоне», - цитирует Меркушкина официальный сайт «Крыльев».
Ранее сообщалось, что Тихонов возглавил самарский клуб, подписав контракт на два года.
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