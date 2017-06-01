Кравчук уступил Чиличу в первом раунде «Ролан Гаррос»
Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном
разряде между россиянином Константином Кравчуком и хорватом Марином Чиличем
завершился победой хорватского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:2, 6:2
в пользу Чилича.
В следующем раунде Чилич сыграет с испанцем Фелисиано Лопесом.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
2-й круг
Матч
Кравчук К. (Россия) - Чилич М. (Хорватия) - 3:6, 2:6, 2:6
Место и дата
01 июня 12:00, , Онлайн-трансляция
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