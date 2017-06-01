Кравчук уступил Чиличу в первом раунде «Ролан Гаррос»

Светлана Кузнецова: Если бы в сетке были Шарапова или Уильямс, на меня было бы меньше давления

Девятая ракетка мира Светлана Кузнецова заявила, что не считает себя фаворитом третьего в году турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».