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Гришин сменил Галактионова в юношеской сборной России (U19)

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главным тренером юношеской сборной России (U19) стал Александр Гришин, ранее работавший в молодежной команде ЦСКА.

45-летний Гришин сменил Галактионова, который до этого возглавлял команду 1999 года рождения.

«Команда 1999 года рождения. Контракт рассчитан на два года», – приводит «Р-Спорт» слова Гришина.

Гришин тренировал дубль ЦСКА с декабря 2010 года. Под его руководством команда дважды завоевала серебряные медали молодежного первенства и четыре раза бронзовые.

Отметим, что Галактионов привел сборную России (игроки 1998 года рождения) к бронзовым медалям Евро-2015 (U17).

«Считаю, что мы плодотворно поработали, завоевали бронзу юношеского чемпионата Европы, вышли на чемпионат мира. Нам удалось подготовить ряд игроков для молодежной сборной России, вчера на матче с Белоруссией мы как раз обсуждали эту тему с Виталием Леонтьевичем Мутко. Что касается дальнейшего места работы, то уже в ближайшее время на этот счет должна появиться ясность», – приводит слова Галактионова официальный сайт РФС.

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