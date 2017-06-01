Хачанов обыграл Бердыха и вышел в третий раунд «Ролан Гаррос»
Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде
между россиянином Кареном Хачановым и чехом Томашем Бердыхом завершился победой
российского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:5, 6:4, 6:4 в пользу Хачанова.
Матч продолжался два часа и 13 минут. Хачанов сделал 12 эйсов при семи у Бердыха. Россиянин допустил две двойные ошибки, Бердых – одну. В следующем раунде Хачанов сыграет с американцем Джоном Изнером.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
2-й круг
Матч
Хачанов К. (Россия) - Бердых Т. (Чехия) - 7:5, 6:4, 6:4
Место и дата
01 июня 13:30, , Онлайн-трансляция
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