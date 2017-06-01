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«Манчестер Сити» оформил переход Эдерсона за 34,7 миллиона фунтов

Источник:  Sky SportsКомментарии

Голкипер «Бенфики» Эдерсон Мораес продолжит карьеру в «Манчестер Сити». Сумма трансфера 23-летнего бразильца составила 34,7 миллиона фунтов, сообщает Sky Sports.

При этом «Бенфики» принадлежало только 50% прав на Эдерсона, поэтому клуб получит половину от этой суммы. Остальная часть будет поделена между агентством Жорже Мендеша и «Риу Аве», в котором голкипер выступал до перехода в «Бенфику».

За два года в клубе из Лиссабона Эдерсон дважды выиграл чемпионат Португалии (2016, 2017), Кубок Португалии (2017) и Кубок лиги (2016).

В марте голкипер был впервые вызван в сборную Бразилии, однако пока не провел за нее ни одного матча.

 Добавим, что Эдерсон станет вторым новичком «Манчестер Сити» в межсезонье. До этого клуб подписал контракт с полузащитником «Монако» Бернарду Силвой.

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