Игроки Virtus.pro раскритиковали новый патч в Dota 2

Игроки Virtus.pro Владимир «No[o]ne» Миненко и Илья «Lil» Ильюк раскритиковали новый патч в Dota 2.

Только 1 плюс от мм-а был в последние годы - ты мог тренировать любого героя которого захочешь , сейчас будут баны каеффф — VP.No[o]ne- (@Noone_dota) 31 мая 2017 г.

New update is 7cking joke. It was hard to prac with supps and its just impossible. How to improve skills? I need to practice my heroes HELLO — Ilya Ilyuk (@LilJke) 31 мая 2017 г.

«Новый патч – это ужасная шутка. Было сложно практиковать саппортов, просто невозможно. Как теперь улучшить навыки? Мне нужно тренировать своих героев».



Теперь перед началом банов игра будет случайным образом исключать 25 героев из пула. Новая система введена на несколько дней.