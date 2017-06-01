Нисикори обыграл Шарди и вышел в третий раунд «Ролан Гаррос»
Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде
между японцем Кеи Нисикори и французом Жереми Шарди завершился победой
японского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:0, 7:6 (5) в пользу Нисикори.
Матч продолжался один час и 57 минут. У Нисикори по пять эйсов и двойных ошибок, у Шарди – шесть и пять, соответственно. В следующем раунде соперником Нисикори станет Чен Хен из Южной Кореи.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
2-й круг
Матч
Шарди Ж. (Франция) - Нисикори К. (Япония) - 3:6, 0:6, 6:7
Место и дата
01 июня 14:00, , Онлайн-трансляция
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