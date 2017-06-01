Сергей Фурсенко: Манчини пришел в «Зенит», чтобы вернуть футбол, который будет интересен зрителям

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал почему главным тренером команды стал Роберто Манчини.

- Перед нами стоят несколько задач, но самая главная - вернуть футбол, который будет интересен нашим зрителям. Для этого в команду пришел тренер, который за полтора года в Англии смог собрать хорошую команду, - сказал Фурсенко на Петербургском экономическом форуме.

Напомним, «Зенит» объявил о назначении Роберто Манчини на пост главного тренера клуба. Контракт с итальянским специалистом рассчитан на три года с возможностью продления еще на два.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».