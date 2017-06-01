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Галактионов вошел в тренерский штаб «Терека»

Источник:  ФК «Терек»Комментарии

Ассистентом главного тренера «Терека» Олега Кононова стал Михаил Галактионов.

33-летний специалист назначен на должность старшего тренера. Контракт с Галактионовым рассчитан на три года.

Напомним, до этого он тренировал юношескую сборную России (игроки 1999 года рождения).

Ранее Галактионов привел команду 1998 года рождения к бронзовым медалям Евро-2018 (U17), что помогло ей отобраться на юниорский чемпионат мира. На этом турнире сборная России вышла в 1/8 финала.

Добавим, что на прошлой неделе «Терек» объявил о назначении главным тренером Олега Кононова.

По итогам минувшего сезона команда заняла пятое место, что стало лучшим результатом в истории клуба.

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