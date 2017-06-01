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Роман Павлюченко: Мог остаться в премьер-лиге, но хотел быть ближе к семье

Источник:  Life.ruКомментарии

Бывший нападающий сборной России и «Урала» Роман Павлюченко прокомментировал свой переход в «Арарат».

«Арарат» — команда, которая будет играть в Москве, и я искал именно такой вариант. Была возможность остаться в премьер-лиге, и даже из Европы звонили, но я хотел вернуться домой. Я уехал из Екатеринбурга, чтоб быть с семьёй в Москве, было неважно — первая лига, вторая…

Не пугает ли прийти в команду, которой чуть больше двух месяцев? Мне не 25 лет, и меня уже ничего не пугает. Неважно, что это вторая лига, что команда совсем молодая, и мнения каких-то людей тоже неважны. Это моё решение, и я не жалею, что выбрал именно «Арарат». Здесь я буду играть в футбол, приносить пользу команде и получать удовольствие.

Думаю, пары недель — месяца будет достаточно, чтобы акклиматизироваться и стать одной семьёй в «Арарате». А я человек общительный. Не думаю, что будут косые взгляды в мою сторону. Скорее одноклубники будут подсматривать что-то у меня, возможно, учиться. По крайней мере, я так делал, когда был молодым игроком. В 17 лет попал в команду мастеров, смотрел на звёзд и пытался делать то же, что и они. Но надеюсь, в «Арарате» будут с уважением ко мне относиться», - приводит Life.ru слова Павлюченко.

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