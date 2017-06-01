Ники Лауда: Если Феттель не сойдет хотя бы раз, то борьба за чемпионство окончена
Неисполнительный директор «Мерседеса» Ники
Лауда считает, что только сход Себастьяна Феттеля поможет его команде
побороться за чемпионство.
По итогам шести этапов «Феррари» лидирует в обеих турнирных таблицах: в зачете пилотов Себастьян опережает Льюиса Хэмилтона на 25 очков, а в Кубке конструкторов «Мерседес» проигрывает Скудерии 17 баллов.
«Нам необходимо найти решение относительно рабочих
температур резины Pirelli. Кроме того, очевидно и то, что Феттель должен сойти
хотя бы раз, в противном случае борьба за чемпионство окончена.
Сейчас у «Феррари» есть преимущество. Если ситуация
останется неизменной, то гандикап станет огромным. Это тревожный сигнал для
нас», - цитирует Лауду Autosport.
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