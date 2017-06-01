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Ники Лауда: Если Феттель не сойдет хотя бы раз, то борьба за чемпионство окончена

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Неисполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда считает, что только сход Себастьяна Феттеля поможет его команде побороться за чемпионство.

По итогам шести этапов «Феррари» лидирует в обеих турнирных таблицах: в зачете пилотов Себастьян опережает Льюиса Хэмилтона на 25 очков, а в Кубке конструкторов «Мерседес» проигрывает Скудерии 17 баллов.

«Нам необходимо найти решение относительно рабочих температур резины Pirelli. Кроме того, очевидно и то, что Феттель должен сойти хотя бы раз, в противном случае борьба за чемпионство окончена.

Сейчас у «Феррари» есть преимущество. Если ситуация останется неизменной, то гандикап станет огромным. Это тревожный сигнал для нас», - цитирует Лауду Autosport.

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