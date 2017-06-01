Тренер «Волыни» Кварцяный возглавит «Верес», который сыграет в УПЛ
В следующем сезоне в
украинской премьер-лиге будет играть ровенский «Верес». Об этом сообщают
украинские СМИ.
Как
информирует Sport Arena, вышедшая по спортивному принципу в премьер-лигу черниговская «Десна»
не сумела получить аттестат на участие в премьер-лиге, проиграв и апелляцию на
данному вопросу.
В то же время «Верес», который также подал апелляцию на изначальный
недопуск к играм УПЛ, выиграл дело и сможет принять участие в премьер-лиге.
На 90% новым главным тренером «Вереса» станет
нынешний наставник «Волыни» Виталий Кварцяный, а ряд игроков «Волыни» переедут
в соседний областной центр.
Напомним, что по итогам сезона «Волынь» вылетела
из УПЛ.
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