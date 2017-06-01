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Тренер «Волыни» Кварцяный возглавит «Верес», который сыграет в УПЛ

Источник:  Sport ArenaКомментарии

В следующем сезоне в украинской премьер-лиге будет играть ровенский «Верес». Об этом сообщают украинские СМИ.

Как информирует Sport Arena, вышедшая по спортивному принципу в премьер-лигу черниговская «Десна» не сумела получить аттестат на участие в премьер-лиге, проиграв и апелляцию на данному вопросу.

В то же время «Верес», который также подал апелляцию на изначальный недопуск к играм УПЛ, выиграл дело и сможет принять участие в премьер-лиге.

На 90% новым главным тренером «Вереса» станет нынешний наставник «Волыни» Виталий Кварцяный, а ряд игроков «Волыни» переедут в соседний областной центр.

Напомним, что по итогам сезона «Волынь» вылетела из УПЛ.

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