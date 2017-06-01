Дмитрий Шляхтин: Бюджет «Крыльев Советов» будет оптимизирован

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал, как изменится бюджет клуба в связи с вылетом в ФНЛ.

«Бюджет, естественно, будет оптимизирован. Мы будем в более жестких финансовых рамках, этого требуют жизнь и обстоятельства», – приводит «Р-Спорт» слова Шляхтина.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Крылья Советов» заняли 15-е место в премьер-лиге и спустя два года вернулись в ФНЛ.

В четверг «Крылья Советов» объявили о том, что руководство клуба договорилось о подписании контракта с тренером Андреем Тихоновым. Новый главный тренер будет представлен игрокам 8 июня, когда команда выйдет из отпуска.