Дмитрий Шляхтин: Бюджет «Крыльев Советов» будет оптимизирован
Председатель совета
директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал, как изменится бюджет
клуба в связи с вылетом в ФНЛ.
«Бюджет, естественно, будет оптимизирован. Мы будем в более жестких финансовых рамках, этого требуют жизнь и обстоятельства», – приводит «Р-Спорт» слова Шляхтина.
Напомним, по итогам минувшего сезона «Крылья Советов» заняли 15-е место в премьер-лиге и спустя два года вернулись в ФНЛ.
В четверг «Крылья Советов» объявили о том, что руководство клуба договорилось о подписании контракта с тренером Андреем Тихоновым. Новый главный тренер будет представлен игрокам 8 июня, когда команда выйдет из отпуска.
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