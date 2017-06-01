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Карлос Сайнс: Хочу показать «Ред Булл», что они могут на меня рассчитывать

Источник:  AutosportКомментарии

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший высказался о том, на что может претендовать итальянская команда в нынешнем сезоне.

«Я буду продолжать делать свою работу, а потом посмотрим, как все получится. Я должен постараться для себя и показать «Ред Булл» и всем остальным, что являюсь быстрым гонщиком, и что однажды они смогут рассчитывать на меня. Надеюсь, это произойдет в недалеком будущем.

Для нас почти нереально подняться выше шестого-седьмого места, потому что три сильнейшие команды опережают нас по скорости на одну секунду в Монако и на две – на остальных трассах.

Наша победа – это финиш на седьмом месте. В Монако я стал шестым. Нам удалось опередить даже «Мерседес» (Хэмилтона), поэтому я счастлив», – приводит Autosport.com слова Сайнса.

Напомним, 22-летний испанец финишировал в очках в пяти из шести этапах сезона. Сайнс набрал 25 очков и занимает восьмое место в общем зачете пилотов. Его партнер по команде Даниил Квят набрал четыре очка и идет на 15-м месте.

Добавим, что Сайнс проводит третий сезон в «Торо Россо».

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