Роберто Манчини: Очень рад, что «Зенит» выбрал меня

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от назначения на эту должность.

– Очень рад, что «Зенит» выбрал именно меня. До скорой встречи. «Зенит» – чемпион, – написал Манчини в своем аккаунте в твиттере.

Я очень рад, что @zenit_spb выбрал именно меня. До скорой встречи! ЗЕНИТ - ЧЕМПИОН! — Roberto Mancini (@robymancio) 1 июня 2017 г.

Напомним, «Зенит» объявил о назначении Роберто Манчини на пост главного тренера клуба. Контракт рассчитан на три года с возможностью продления еще на два.