Роберто Манчини: Очень рад, что «Зенит» выбрал меня
Главный тренер «Зенита»
Роберто Манчини поделился впечатлениями от назначения на эту должность.
– Очень рад, что «Зенит» выбрал именно меня. До скорой встречи. «Зенит» – чемпион, – написал Манчини в своем аккаунте в твиттере.
Я очень рад, что @zenit_spb выбрал именно меня. До скорой встречи! ЗЕНИТ - ЧЕМПИОН!— Roberto Mancini (@robymancio) 1 июня 2017 г.
Напомним, «Зенит» объявил о назначении Роберто Манчини на
пост главного тренера клуба. Контракт рассчитан на три года с возможностью
продления еще на два.
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