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Роберто Манчини: Очень рад, что «Зенит» выбрал меня

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от назначения на эту должность.

– Очень рад, что «Зенит» выбрал именно меня. До скорой встречи. «Зенит» – чемпион, – написал Манчини в своем аккаунте в твиттере.

Напомним, «Зенит» объявил о назначении Роберто Манчини на пост главного тренера клуба. Контракт рассчитан на три года с возможностью продления еще на два.

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