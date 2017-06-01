Губернатор Приморского края: Пока мы не можем обойтись без легионеров

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поделился мнением о лимите на легионеров в российском спорте.

– Пока без легионеров мы обойтись не можем. Есть решение Президента, что постепенно должны работать с нашими игроками. Не мне судить, останутся ли легионеры. Я выполняю лишь те решения, которые принимаются. Однозначно скажу: интерес к матчам, где играют местные спортсмены, будет гораздо выше.

Президент дал поручение создать системы развития детско-юношеского спорта. У нас заложены определенные деньги в бюджете на поддержку для ДЮСШ. Рассчитываем, что такая подготовка принесет результат. Это работа не на один год. Лет через пять будут первые результаты. Главное, чтобы местных спортсменов подбирали «Луч-Энергия», «Спартак-Приморье». Кстати, «Спартак» по большей части состоит из наших баскетболистов. Может скажу страшную вещь: у «Луча» сократилось финансирование по объективным причинам – титульный спонсор перестал финансировать – но игра хуже не стала. Ребята бьются изо всех сил.

«Адмирал» находится на одном из последних мест по финансированию, но тем не менее два раза за четыре сезона вышел в плей-офф КХЛ. Только там не двигаемся далеко. Но это правильная тактика, – сказал Миклушевский в студии «Советского спорта» на Петербургском экономическом форуме.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».