Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург4 : 1Нэшвилл
Теннис  Хачанов7:5, 6:4, 6:4Бердых
Теннис  Павлюченкова- : -Сепеде-Ройг
Теннис  Кравчук3:6, 2:6, 2:6Чилич
Теннис  Веснина4:6, 6:3, 6:0Лепченко
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Губернатор Приморского края: Пока мы не можем обойтись без легионеров

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поделился мнением о лимите на легионеров в российском спорте.

– Пока без легионеров мы обойтись не можем. Есть решение Президента, что постепенно должны работать с нашими игроками. Не мне судить, останутся ли легионеры. Я выполняю лишь те решения, которые принимаются. Однозначно скажу: интерес к матчам, где играют местные спортсмены, будет гораздо выше. 

Президент дал поручение создать системы развития детско-юношеского спорта. У нас заложены определенные деньги в бюджете на поддержку для ДЮСШ. Рассчитываем, что такая подготовка принесет результат. Это работа не на один год. Лет через пять будут первые результаты. Главное, чтобы местных спортсменов подбирали «Луч-Энергия», «Спартак-Приморье». Кстати, «Спартак» по большей части состоит из наших баскетболистов. Может скажу страшную вещь: у «Луча» сократилось финансирование по объективным причинам – титульный спонсор перестал финансировать – но игра хуже не стала. Ребята бьются изо всех сил. 
«Адмирал» находится на одном из последних мест по финансированию, но тем не менее два раза за четыре сезона вышел в плей-офф КХЛ. Только там не двигаемся далеко. Но это правильная тактика, – сказал Миклушевский в студии «Советского спорта» на Петербургском экономическом форуме.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Двукратный чемпион Швеции подписал контракт с «Сочи». Таблица переходов КХЛДвукратный чемпион Швеции подписал контракт с «Сочи». Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.Ткачев признан лучшим новичком минувшего сезона в КХЛНападающий «Адмирала» из Владивостока Владимир Ткачев стал обладателем приза имени Алексея Черепанова как лучший новичок Континентальной хоккейной лиги сезона-2016/17.Шон Мориссон подписал новый контракт с «Адмиралом»Канадский защитник Шон Морриссонн подписал новый контракт с хоккейным клубом «Адмирал», сообщает команда из Владивостока.Защитник Моррисонн продлил контракт с «Адмиралом»Защитник Шон Моррисонн подписал новое соглашение с «Адмиралом», сообщается на официальном сайте КХЛ.«Нефтехимик», «Спартак-Нальчик», «Сокол», «Мордовия» и «Луч-Энергия» вылетели из ФНЛЗавершились пять матчей последнего, 38-го тура первенства ФНЛ. По их итогам определились все команды, которые вылетают во второй дивизион.«Адмирал» летом проведет матч со сборной Южной Кореи«Адмирал» этим летом проведет предсезонный матч с южнокорейской национальной сборной во Владивостоке. Об этом стало известно на Третьем Тихоокеанском туристском форуме, который в эти дни проходит в регионе.«Попало с поцелуем» – не пройдет!» Как чемпион мира из ФНЛ помогает футболистам«Попало с поцелуем» – не пройдет!» Как чемпион мира из ФНЛ помогает футболистамДмитрий Кортава из «Нефтехимика» не играл в премьер-лиге, но выделился вне футбольного поля – создал группу с советами для футболистов.«Адмирал» расстался с нападающим Барбашевым«Адмирал» расторг контракт с нападающим Сергеем Барбашевым по обоюдному согласию сторон.«Томи», «Луч-Энергии», «Факелу» и «Кубани» отказано в получении лицензии РФС на следующий сезонНачальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин рассказал, что четыре клуба не смогли получить лицензии Российского футбольного союза.Александр Ушахин: «Луч-Энергии» должен остаться в ФНЛНазначенный сегодня исполняющим обязанности главного тренера «Луча-Энергии» Александр Ушахин рассказал о том, как узнал о своей новой должности в клубе.Победа России над Германией, травма Мозякина и дубль Бруно. Главные новости дняПобеда России над Германией, травма Мозякина и дубль Бруно. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости понедельника.Исполнительный директор «Луча-Энергии»: Отставка Емельянова? Необходимо встряхнуть футболистов перед решающими играмиИсполнительный директор АФК «Луч-Энергия» Александр Голубчиков прокомментировал увольнение Константина Емельянова с поста главного тренера команды.Константин Емельянов отправлен в отставку с поста главного тренера «Луча-Энергии»Константин Емельянов отправлен в отставку с поста главного тренера «Луча-Энергии», сообщается на официальном сайте клуба из Владивостока.«Авангард» подписал нападающего Фисенко«Авангард» заключил контракт с центрфорвардом Михаилом Фисенко, сообщается на официальном сайте омского клуба.Константин Емельянов: Поле «Луча-Энергии» – это издевательство. Его ни разу не поливали в этом годуГлавный тренер «Луча-Энергии» Константин Емельянов после матча с командой «СКА-Хабаровск» (0:2) снова посетовал на финансовые и организационные проблемы в клубе.Алексей Грицаенко: Команды из Москвы выходили на меня, но в «Краснодар» я отправился без раздумийЗащитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко объяснил, почему выбрал «Краснодар», за который будет выступать со следующего сезона.«Адмирал» продлил контракт с МакаренкоФорвард Павел Макаренко подписал новый двусторонний контракт с «Адмиралом». Соглашение рассчитано на два года.В «Адмирале» уже выплачивают отпускныеИнформация о том, что клубу из Владивостока из-за невыплат зарплаты грозит исключение из чемпионата КХЛ, не соответствует действительности.Дмитрий Парфенов: Я редко комментирую действия некоторых товарищей, но не надо устраивать шоу и ломать игруГлавный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился мнением о ничьей (1:1) в матче 33-го тура ФНЛ против «Луча-Энергии».Вратарь спас для «Тосно» ничью в родном городе. Выход в РФПЛ снова перенесенВратарь спас для «Тосно» ничью в родном городе. Выход в РФПЛ снова перенесенПобеда над «Лучом-Энергией» могла приблизить тосненцев к премьер-лиге, но слабая концовка едва не привела к поражению.
Футбол
Смолов во второй раз подряд признан лучшим игроком «Краснодара» в сезоне
Футбол
Сергей Фурсенко: «Зенит» обязан каждый год играть в Лиге чемпионов
Хоккей
Геннадий Тимченко: Снижение потолка зарплат в КХЛ – наша стратегическая задача
Футбол
Сергей Фурсенко: У «Зенита» уже есть два стадиона, зачем третий?
все новости
Адмирал
Адмиралкалендарьстатистика
Луч-Энергия
Луч-Энергиякалендарьстатистика