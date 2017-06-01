Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург4 : 1Нэшвилл
Теннис  Хачанов7:5, 6:4, 6:4Бердых
Теннис  Павлюченкова- : -Сепеде-Ройг
Теннис  Кравчук3:6, 2:6, 2:6Чилич
Теннис  Веснина4:6, 6:3, 6:0Лепченко
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Стадион «Ювентуса» будет называться «Альянц Стэдиум»

Источник:  ФК «Ювентус»Комментарии

«Ювентус» подписал контракт со страховой компанией «Альянц» на нейминг домашней арены клуба.

С 1 июля 2017 года «Ювентус Стэдиум» в Турине на протяжении шести сезонов будет называться «Альянц Стэдиум».

Отметим, что название «Альянц» носят еще шесть стадионов в мире, в том числе домашняя арена «Баварии» «Альянц-Арена». Также компания обладает правами на название стадионов в Сиднее, Лондоне, Ницце, Сан-Пауло и Вене.

Напомним, новый стадион «Ювентуса» был построен в 2011 году. В первом матче 8 сентября хозяева сыграли вничью с «Ноттс Каунти» (1:1). Вместимость арены составляет 41 507 зрителей.

В 2014 году стадион принимал финал Лиги Европы между «Севильей» и «Бенфикой».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Президент «Сампдории»: Шик переходит в «Ювентус»Нападающий «Сампдории» Патрик Шик станет игроком «Ювентуса». Об этом сообщил президент «Сампдории» Массимо Ферреро.Массимилиано Аллегри: «Ювентус» сыграет лучше, чем в 2015-м годуГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».Андреа Пирло: Зидан обязательно найдет слабое место «Ювентуса»Андреа Пирло: Зидан обязательно найдет слабое место «Ювентуса»Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло дал интервью итальянскому изданию Corriere della Sera в преддверии финала Лиги чемпионов.Рафаэль Варан: Будет здорово побить рекорд Мальдини, но это не то, о чем я думаюЗащитник «Реала» Рафаэль Варан высказался о том, что имеет шанс побить рекорд итальянца Паоло Мальдини, если к 26 годам в третий раз выиграет Лигу чемпионов.Корентен Толиссо: Я готов к уходу из «Лиона», хочу снова играть в Лиге чемпионовПолузащитник «Лиона» Корентен Толиссо заявил, что готов к переходу в другой клуб.Грубые, но неприступные. Почему «Ювентус» должен выиграть эту Лигу чемпионовГрубые, но неприступные. Почему «Ювентус» должен выиграть эту Лигу чемпионов«Советский спорт» пытается с помощью статистики предугадать победителя финального матча Лиги чемпионов.Алессандро Дель Пьеро: Аллегри превратил «Ювентус» в футбольный шедеврАлессандро Дель Пьеро: Аллегри превратил «Ювентус» в футбольный шедеврБывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро дал прогноз на финал Лиги чемпионов, который состоится 3 июня в Кардиффе.Агент Салаха вылетел в Англию на переговоры с «Ливерпулем»Полузащитник «Ромы» Мохаммед Салах, ранее выступавший за лондонский «Челси», может вернуться в АПЛ.Криштиану Роналду: Надеюсь, 3 июня Буффон проведет не самую лучшую игруКриштиану Роналду: Надеюсь, 3 июня Буффон проведет не самую лучшую игруНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду пообщался с представителями СМИ перед финалом Лиги чемпионов против «Ювентуса».В «Интере» подтвердили возможный приход Лучано СпаллеттиВице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти сообщил, что бывший наставник «Зенита» Лучано Спаллетти станет главным тренером миланского клуба.Александр Бубнов: «Юве» не будет рисковать, поэтому предсказываю преимущество «Реала»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» сыграет с «Ювентусом» из Турина.Криштиану Роналду: «Реал» хочет войти в историю Лиги чемпионовФорвард «Реала» Криштиану Роналду в преддверии финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» рассказал о шансах команды на победу в турнире.Криштиану Роналду: На мой взгляд, Зидан очень грамотно руководит командойФорвард «Реала» Криштиану Роналду в преддверии финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса».поделился мнением о главном тренере команды Зинедине Зидане.Криштиану Роналду: Матч с «Ювентусом» будет очень похож на два наших последних финала с «Атлетико»Форвард «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом».Экс-защитник «Зенита» Алвеш перебрался в чемпионат Шотландии (фото)Бывший защитник «Зенита» Бруну Алвеш перешел в шотландский «Рейнджерс», сообщает «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу клуба.Доменико Кришито: Готов вернуться в чемпионат ИталииЗащитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал о своих планах на будущее, отметив, что планирует вернуться в серию А.Криштиану Роналду: Скучаю по «Манчестер Юнайтед», там меня никогда не освистывалиНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов против «Ювентуса», а также рассказал о своем отношении к болельщикам, которые освистывают его во время матчей.«Купил ему билет в Кардифф, а он так и не ответил». Как Рамос подколол Пике«Купил ему билет в Кардифф, а он так и не ответил». Как Рамос подколол ПикеКапитан и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос пообщался с представителями СМИ в преддверии финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».Клаудио Маркизио: После проигранного финала в 2015 году мы поняли, что можем выиграть Лигу чемпионовПолузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио дал комментарий в преддверии финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».Винченцо Монтелла: Готов гарантировать Морате место в основе «Милана»Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал информацию о приглашении форварда мадридского «Реала» Альваро Мораты, который ранее выступал за «Ювентус».
Футбол
Смолов во второй раз подряд признан лучшим игроком «Краснодара» в сезоне
Футбол
Сергей Фурсенко: «Зенит» обязан каждый год играть в Лиге чемпионов
Хоккей
Геннадий Тимченко: Снижение потолка зарплат в КХЛ – наша стратегическая задача
Футбол
Сергей Фурсенко: У «Зенита» уже есть два стадиона, зачем третий?
все новости
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
«Ювентус Стэдиум»
«Ювентус Стэдиум»
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости