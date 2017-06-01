Стадион «Ювентуса» будет называться «Альянц Стэдиум»

«Ювентус» подписал контракт со страховой компанией «Альянц» на нейминг домашней арены клуба.

С 1 июля 2017 года «Ювентус Стэдиум» в Турине на протяжении шести сезонов будет называться «Альянц Стэдиум».

Отметим, что название «Альянц» носят еще шесть стадионов в мире, в том числе домашняя арена «Баварии» «Альянц-Арена». Также компания обладает правами на название стадионов в Сиднее, Лондоне, Ницце, Сан-Пауло и Вене.

Напомним, новый стадион «Ювентуса» был построен в 2011 году. В первом матче 8 сентября хозяева сыграли вничью с «Ноттс Каунти» (1:1). Вместимость арены составляет 41 507 зрителей.

В 2014 году стадион принимал финал Лиги Европы между «Севильей» и «Бенфикой».