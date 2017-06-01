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Начальник отдела корпоративных коммуникаций Mercedes-Benz Russia: У «Мерседеса» очень тесные ассоциации с миром спорта

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Начальник отдела корпоративных коммуникаций Mercedes-Benz Russia Андрей Родионов рассказал о связях компании с миром спорта.

- Был момент в моей карьере, когда на вступительном семинаре один из участников сказал: «Вы знаете, «Мерседес» - это, конечно, качество и комфорт, но какое отношение у компании к миру спорта? Это же не спортивная машина. На самом деле у нас таких много. «Мерседес» по сути родился на гоночной трассе, у нас очень тесные ассоциации с миром спорта. Вы знаете о наших текущих победах в Формуле-1 и ДТМ. Кроме того нас отличает тесная связь с людьми из мира спорта: Плющенко, Немов. Мы имеем самые непосредственные ассоциации с миром спорта, - сказал Родионов в студии «Советского спорта» на Петербургскогом экономическом форуме.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018». 

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