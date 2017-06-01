Сесар Навас: Контракт с «Ростовом»? Думаю, у клуба другие планы

Защитник «Ростова» Сесар Навас заявил, что никто из руководства клуба не предложил ему продлить контракт.

«Сезон просто завершился, а ко мне никто так и не обратился. В «Ростове» я провел два прекрасных года, и было бы неплохо поиграть тут еще год.

Мне было бы очень приятно продолжить выступать за «Ростов», это команда, в которой собрались отличные ребята, да и болельщики просто великолепные, но думаю, что у клуба другие планы. Продлить контракт мне никто не предложил», – приводит «Р-Спорт» слова Наваса.

Напомним, контракт 37-летнего испанца с «Ростовом» истекает этим летом.

Навас провел в клубе два сезона и забил один гол в 52 матчах премьер-лиги.

Добавим, что в четверг «Ростов» объявил об уходе вице-президента и тренера Курбана Бердыева, под руководством которого Навас также играл в «Рубине».