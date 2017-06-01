Геннадий Орлов: Назначение Манчини – хорошая идея

Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал назначение итальянца Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита».

«Когда я говорил с генеральным директором «Зенита» Сергеем Фурсенко, спросил о том, как там Манчини, есть ли ощущение, что он очень заинтересован в работе с командой, хочет ли он этого? И он ответил, что Манчини не просто хочет работать с командой, он рвется в бой. И это определяющее. Я этому рад.

«Роберто Манчини был хорошим футболистом, атакующим футболистом, как тренер успел проявить себя в работе с «Манчестер Сити» и «Интером», правда, его упрекали в том, что он не смог использовать все возможности и выиграть Лигу чемпионов. Но на самом деле, в любом случае, я убежден, что это хорошая идея. Идея приглашения итальянских специалистов сейчас модна, и я думаю, даже не стоит перечислять все фамилии итальянских тренеров, которые сейчас работают на высоком уровне», – цитирует Орлова агентство «Р-Спорт».

Контракт с Манчини заключен на два года с возможностью продления на еще один.

Ранее итальянец работал в таких командах, как «Лацио», «Фиорентина», «Интер», «Манчестер Сити» и «Галатасарай».