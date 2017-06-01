Вавринка обыграл Долгополова и вышел в третий раунд «Ролан Гаррос»
Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде
между швейцарцем Стэном Вавринкой и украинцем Александром Долгополовым завершился
победой швейцарского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 7:6 (5), 7:5 в
пользу Вавринки.
Матч продолжался два часа и 34 минуты. Вавринка сделал 16 эйсов и двух у соперника. Швейцарец сделал пять двойных ошибок, украинец – одну.
В следующем раунде Вавринка сыграет с победителем матча двух итальянцев – Андреаса Сеппи и Фабио Фоньини.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
2-й круг
Матч
Вавринка С. (Швейцария) - Долгополов А. (Украина) - 6:4, 7:6, 7:5
Место и дата
01 июня 14:30, , Онлайн-трансляция
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