Вавринка обыграл Долгополова и вышел в третий раунд «Ролан Гаррос»

Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между швейцарцем Стэном Вавринкой и украинцем Александром Долгополовым завершился победой швейцарского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 7:6 (5), 7:5 в пользу Вавринки.

Матч продолжался два часа и 34 минуты. Вавринка сделал 16 эйсов и двух у соперника. Швейцарец сделал пять двойных ошибок, украинец – одну.

В следующем раунде Вавринка сыграет с победителем матча двух итальянцев – Андреаса Сеппи и Фабио Фоньини.

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

2-й круг