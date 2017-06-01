Сергей Фурсенко: У «Зенита» уже есть два стадиона, зачем третий?

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал слухи о строительстве нового стадиона в Петербурге.

- Правда, что будет строится резервный стадион для «Зенита»?

- Нет. Я эти вопросы точно не собирался рассматривать в ближайшее время. Мне кажется, надо сосредоточиться на том, что есть уже. У нас уже есть два стадиона. Зачем третий, - приводит слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о строительстве резервного стадиона для «Зенита» в южной части Петербурга.

Фурсенко принимает участие в петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».