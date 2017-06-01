Виталий Мутко: Манчини повысит привлекательность чемпионата России

Вице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал назначение итальянца Роберто Манчини главным тренером «Зенита».

«Само назначение Манчини – это внутреннее дело клуба. Они знают, что делают. Каждый клуб принимает собственное решение, исходя из возможностей, задач.

Манчини, конечно, повысит привлекательность чемпионата России, это топовый тренер, тренер с хорошим именем. Но, чтобы что-то получилось (у него), должны совпасть много факторов», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Напомним, в четверг «Зенит» объявил о подписании контракта с 52-летним итальянцам по схеме «3+2». Манчини сменил в клубе румына Мирчу Луческу.